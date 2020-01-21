Ирландец Макгрегор назвал феноминальным президента США
Конор Макгрегор признался в твиттер, что считает президента феноменальным. Причем не президента своей страны, Ирландии, а лидера США Дональда Трампа. Макгргор ответил на пост американского президента в соцсетях, где Трамп рассказывает, как изменилась при нем страна: самый низкий уровень безработицы, лучшие показатели по уровню бедности.
- Феноменальный президент. Один из лучших в истории страны. Он стоит на плечах своих гигантов-предшественников. Нелегкое у него дело. Особенно в самом начале срока, - написал в твиттер Макгрегор.
Это сообщение пользователи сравнили с нокаутом. Одни были восхищены ирландским спортсменом, который в отличие от многих звезд, в том числе из США, не боится открыто поддерживать президента.
- Ух ты, буквально первый спортсмен / знаменитость, у которого хватило смелости похвалить Трампа! - написал пользователь под ником daveyyyyyyyyyyy.
Но нашлись и те, кто не поддержал спортсмена:
- Я думаю, что вы приняли слишком много ударов в голову, если верите этому, - написала KateChief.
- Пожалуйста, скажи мне, что тебя взломали.
Некоторые предположили, что Конор просто хочет перебраться на постоянное место жительства в США.
ИСТОЧНИК KP.RU