2020-01-21T17:09:19+03:00
В мире

Ирландец Макгрегор назвал феноминальным президента США

В твиттер обсуждают неожиданные признания спортсмена
Юлия САЛЬНИКОВА
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В твиттер предположили, что спортсмена взломали в соцсетяхВ твиттер предположили, что спортсмена взломали в соцсетяхФото: REUTERS
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Конор Макгрегор признался в твиттер, что считает президента феноменальным. Причем не президента своей страны, Ирландии, а лидера США Дональда Трампа. Макгргор ответил на пост американского президента в соцсетях, где Трамп рассказывает, как изменилась при нем страна: самый низкий уровень безработицы, лучшие показатели по уровню бедности.

- Феноменальный президент. Один из лучших в истории страны. Он стоит на плечах своих гигантов-предшественников. Нелегкое у него дело. Особенно в самом начале срока, - написал в твиттер Макгрегор.

Это сообщение пользователи сравнили с нокаутом. Одни были восхищены ирландским спортсменом, который в отличие от многих звезд, в том числе из США, не боится открыто поддерживать президента.

- Ух ты, буквально первый спортсмен / знаменитость, у которого хватило смелости похвалить Трампа! - написал пользователь под ником daveyyyyyyyyyyy.

Но нашлись и те, кто не поддержал спортсмена:

- Я думаю, что вы приняли слишком много ударов в голову, если верите этому, - написала KateChief.

- Пожалуйста, скажи мне, что тебя взломали.

Некоторые предположили, что Конор просто хочет перебраться на постоянное место жительства в США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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