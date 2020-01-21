Три украинские компании потребовали установить пошлину на импорт российского топлива

21 Янв. 2020 2020-01-21T17:19:58+03:00

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Украинские производители нефтепродуктов "Укртатнафта", "Укрнафта" и "Укргаздобыча" подали совместное заявление в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства страны, потребовав установить пошлину в размере 8,46% на дизельное топливо и сжиженный газ из России, сообщает пресс-служба "Укртатнафты".

Заявление подано по факту антиконкурентных действий при поставках на Украину российского дизельного топлива и сжиженного газа. Субсидирование привело к тому, что российские нефтепродукты стали занимать 47% на рынке дизельного топлива, 55% на рынке сжиженного газа, что сократило поставки из Белоруссии, Литвы и Польши.

Украинские компании требуют введения компенсаций в виде пошлин на импорт в размере 8,46%. Уточняется, что увеличение пошлины не спровоцирует дефицит топлива или рост цен на него и "приведёт к перераспределению долей рынка от российских поставщиков в пользу производителей из других стран и будет способствовать росту внутреннего производства и снижению себестоимости украинских нефтепродуктов".

Представители "Укртатнафты" рассказали, что снижение зависимости от российских нефтепродуктов входит в перечень правительственных поручений, который был утверждён указом президента о необходимости диверсификации поставок нефтепродуктов.

Ранее сайт kp.ru писал о введении правительством России запрета на экспорт российской нефти и нефтепродуктов на Украину, а также о расширении списка запрещенных к ввозу из Украины товаров.

ИСТОЧНИК KP.RU