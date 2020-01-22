Мишустин поручил представить предложения по нацпроектам

22 Янв. 2020 2020-01-22T11:38:27+03:00

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 20 февраля представить в правительство предложения по уточнению национальных проектов Фото: REUTERS

По решению, внести их на рассмотрение в правительство надо до 20 февраля

Изменить размер текста: A A

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 20 февраля представить в правительство предложения по уточнению национальных проектов. Об этом известно из соответствующего решения, опубликованного на сайте правительства.

- Руководителям федеральных органов исполнительной власти до 20 февраля 2020 года представить в Правительство Российской Федерации предложения по уточнению соответствующих национальных проектов (программ), - сказано в документе.

В решении также сказано, что предложения по уточнению единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года должны подготовить Минэкономразвития России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.

Напомним, что 15 января Путин предложил кандидатуру Михаила Мишустина на пост нового премьер-министра России после отставки правительства России в полном составе.

ИСТОЧНИК KP.RU