2020-01-22T11:38:27+03:00
Политика

Мишустин поручил представить предложения по нацпроектам

По решению, внести их на рассмотрение в правительство надо до 20 февраля
Ася КУЗНЕЦОВА
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 20 февраля представить в правительство предложения по уточнению национальных проектовПремьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 20 февраля представить в правительство предложения по уточнению национальных проектовФото: REUTERS
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 20 февраля представить в правительство предложения по уточнению национальных проектов. Об этом известно из соответствующего решения, опубликованного на сайте правительства.

- Руководителям федеральных органов исполнительной власти до 20 февраля 2020 года представить в Правительство Российской Федерации предложения по уточнению соответствующих национальных проектов (программ), - сказано в документе.

В решении также сказано, что предложения по уточнению единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года должны подготовить Минэкономразвития России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.

Напомним, что 15 января Путин предложил кандидатуру Михаила Мишустина на пост нового премьер-министра России после отставки правительства России в полном составе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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