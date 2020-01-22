Матвиенко предложила расширить список должностей, на которых будет запрещено иметь иностранное гражданство

22 Янв. 2020 2020-01-22T12:39:11+03:00

По мнению спикера это обеспечит надёжную защиту суверенитета России и снизит вмешательство во внутренние дела страны

Изменить размер текста: A A

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко внесла предложение о расширении перечня должностей, на которые не смогут вступить люди, имеющие иностранное гражданство или вид на жительство. Об этом она заявила на пленарном заседании по обсуждению поправок в Коституцию.

Матвиенко поручила "очень внимательно и, главное, взвешенно проработать этот вопрос" комитету палаты по международным делам. Она также отметила, что эта проблема "давно назревшая" и добавила, что уже были случаи получения гражданства или вида на жительство в иностранных государствах, в том числе дипработниками.

- Недостаточное внимание к этой проблеме может дорого обойтись нашему государству. Особенно с учётом нынешней непростой международной обстановки, - уточнила Матвиенко.

По мнению Матвиенко, эта правка обеспечит надёжную защиту суверенитета России и снизит угрозу "вмешательства во внутренние дела нашей страны".

Напомним, что Путин в своём послании к Федеральному собранию предложил ввести запрет на иностранное гражданство и вид на жительство для глав субъектов федерации, членов Совета Федерации, депутатов Госдумы, председателей правительства и его заместителей, министров, руководителей иных федеральных органов, а также судей.

ИСТОЧНИК KP.RU