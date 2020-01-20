Поправки Путина в Конституцию: что изменится и чем займется Госсовет

О чем поправки Путина

- Имеющим двойное гражданство или вид на жительство иного государства запрещено занимать госдолжности.

- Гарантируются минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не менее величины прожиточного минимума.

- Индексация пенсий должна быть регулярной.

- Россия может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий, если это не влечет за собой ограничения прав и свобод человека и не противоречит основам конституционного строя РФ. Решения межгосударственных органов, противоречащие Конституции РФ, не подлежат исполнению.

- Президентом может быть избран гражданин России, достигший 35 лет, постоянно проживающий в России не менее 25 лет. Это правило не распространяется на жителей территорий, вошедших в состав РФ (имеется ввиду Крым).

- Одно и то же лицо не может занимать должность президента больше двух сроков (без «подряд»).

- Президент назначает премьера, которого утверждает Дума, и освобождает его от должности, назначает вице-премьеров и министров, утвержденных Думой (и не в праве их отклонить).

- Президент назначает после консультаций с Советом Федерации руководителей федеральных органов власти, ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности.

- Президент представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на должность председателя Конституционного суда, его заместителя и судей, председателя Верховного суда, его заместителя и судей.

- Кроме этого Совет Федерации утверждает генпрокурора и по представлению президента снимает судей любой инстанции.

- Президент формирует Государственный Совет «в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики и приоритетных направлений социально-экономического развития государства. Статус Госсовета определяется федеральным законом.

- Депутатом Госдумы может быть гражданин России, достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах, не имеющий гражданства и вида на жительство других государств.

- Если президент в течение 14 дней с момента поступления федерального закона отклонит его, Дума и Совет Федерации вновь рассматривают такой закон. Если при повторном рассмотрении закон будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее 3/4 голосов от общего числа членов Совета Федерации и 2/3 депутатов Думы, он подлежит подписанию президентом. Но президент имеет право отправить закон в Конституционный суд на рассмотрение его конституционности. Если Конституционный суд не подтвердит конституционности закона, президент возвращает его без подписания. А если подтвердит, то президент обязан подписать закон в течение 3 дней.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Представителями главы государства в парламенте будут сопредседатели рабочей группы по изменению Конституции сенатор Андрей Клишас, депутат Павел Крашенинников и директор Института законодательства Талия Хабриева. Кстати, они отправили Путину письмо, в котором предложили свои поправки. Вот они:

1. Госсовет

- Одним из ключевых вопросов является определение роли и статуса Госсовета. Считаем, что он должен иметь самостоятельное значение и быть эффективно встроен в государственный механизм, - говорится в тексте документа.

Авторы предлагают определить место Госсовета, как он будет взаимодействовать с другими представителями власти. Позже Крашенниников пояснил:

«Госсовет будет конституционным органом, который будет рассматривать вопросы внешней и внутренней политики».

2. Наши законы выше международных

Авторы предлагают закрепить приоритет Конституции. Россия может участвовать в межгосударственных объединениях, передавать им часть своих полномочий. Но! Если это не влечет ограничения прав и свобод человека и не противоречит главному закону.

3. Социальные гарантии.

С целью развития гарантий исполнения государством соцобязательств: МРОТ не ниже прожиточного минимума и достойное пенсионное обеспечение.

- В целях развития конституционных гарантий исполнения государством своих социальных обязательств (минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума и достойное пенсионное обеспечение) рабочей группой выработаны предложения по внесению поправок в статью 75 Конституции РФ (о финансовых обязательствах государства). Также предложено прямо закрепить обязанность правительства РФ обеспечивать исполнение указанных обязательств (поправки в статью 114 Конституции РФ), - говорится в документе

4. Политическая система.

Важный блок поправок касается политической структуры - развития системы сдержек и противовесов во власти.

- Речь идет о расширении полномочий Федерального собрания и уточнении полномочий президента путем возложения на него обязанности утвердить членов правительства при сохранении за ним контроля за деятельностью правительства и прямого руководства Вооруженными силами и правоохранительной системой, - отметили авторы документа.

5. Отношения государственной и муниципальной власти.

- Закрепляя в Конституции принцип единства публичной власти (поправки в статью 132 Конституции), необходимо действовать так, чтобы не пострадали конституционные гарантии местного самоуправления. Отмечено, что не должно быть механического слияния, - сказано в письме.

ОФИЦИАЛЬНО

«Рабочая группа по изменению Конституции будет собираться не реже двух раз в неделю. Вопросов для рассмотрения много. Необходимо выработать процедуру общероссийского голосования, определить порядок принятия поправок в Конституцию через общероссийское голосование. Необходима также разработка и регламентация самих поправок, например, определить порядок и последовательность внесения и рассмотрения кандидатур, регламент урегулирования разногласий и много других вопросов.

(Андрей Клишас, сопредседатель рабочей группы).

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