Доллар подорожал до 62 рублей на Мосбирже

22 Янв. 2020 2020-01-22T13:03:55+03:00

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Курс доллара на Московской бирже увеличился на 0,125 рубля, до 62,0075. Об этом свидетельствуют данные торгов в среду, 22 января, на 12:33 мск. В последний раз американская валюта превышала отметку в 62 рубля 6 января 2020 года.

Евро, тем временем, тоже слегка подорожал. Он прибавил 0,152 рубля и теперь торгуется по 68,772. Для сравнения, Центробанк установил следующие курсы валют - 61,855 рубля за доллар и 68,622 за евро.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте торгуется на лондонской бирже ICE по 64,15 доллара за баррель. Это на 0,7% меньше уровня закрытия предыдущей сессии.

Сайт kp.ru писал, что, по словам экспертам, ситуация на нефтяном рынке стабилизировалась после рекордного за последние пять лет падения котировок. Напомним, что колебания были вызваны риском эскалации конфликта между США и Ираном.

ИСТОЧНИК KP.RU