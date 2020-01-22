2020-01-22T14:37:12+03:00
Общество

Вирусолог оценил опасность китайского коронавируса

Кандидат биологических наук Михаил Супотницкий уверен, что о реальной угрозе говорить рано
Елена АКИМОВА
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Вирусолог призвал не ждать вакцину от "китайской пневмонии"Вирусолог призвал не ждать вакцину от "китайской пневмонии"Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Вирусолог оценил опасность нового коронавируса, который распространяется в Китае, для россиян. По мнению кандидата биологических наук Михаила Супотницкого, рано вести речь о реальной у грозе.

- Катастрофы нет, из полутора миллиардов китайцев заболело менее трехсот человек, - напоминает специалист. – Коронавирус способен пережить одну, две регенерации, а после ослабевает.

Эксперт призвал не впадать в крайности и не шарахаться от туристов с азиатской внешностью в метро. Несмотря на то, что вирус все же передается от человека к человеку, риск не выше, чем при заражении привычным гриппом или ОРВИ.

-Разновидностей коронавируса известны сотни. Самые распространенные симптомы заражения— пневмония и кишечные расстройства. А вот ждать вакцины не стоит – это дорого и бессмысленно. Вряд ли ее будут создавать, «овчинка выделки не стоит», - комментирует сайту mk.ru Михаил Супотницкий.

Ранее сообщалось, что китайским коронавирусом 2019-nCoV в мире заразились уже почти триста человек, есть первые случаи летального исхода.

Роспоребнадзор посоветовал россиянам воздержаться от поездки в город Юхань.

После внезапной вспышки пневмонии, которая была вызвана новым типом коронавируса, в Китае предприняли необходимые меры, чтобы не допустить распространение заболевания по всему миру. Власти немедленно оповестили о сложившейся в стране ситуации своего ближайшего соседа — Россию, а также Всемирную организацию здравоохранения и другие страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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