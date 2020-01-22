Путин назвал нецелесообразным введение парламентской республики в России

22 Янв. 2020 2020-01-22T15:24:14+03:00

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Российский президент Владимир Путин заявил, что в мире парламентская республики является распространённой формой организации государства и теоретически возможна в России, однако, по его мнению, у нас в стране такое решение будет не целесообразно.

«Такая форма организации государства распространена, и во многих странах, особенно европейских, эффективно применяется (…) Возможно ли это применение у нас? Теоретически возможно. Целесообразно или нет? У каждого свое мнение на этот счет. Я считаю, что нет», - сказал глава государства на встрече с общественностью Липецкой области.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Путин прибыл Липецкую область для обсуждения финансирования и реализации мер, изложенных в Федеральному собранию. В ходе встречи российский лидер поручил не растягивать время при реализации изменений Конституции, а также сообщил, что сроки оформления документов на маткапитал сократят вдвое.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756183" frameborder="0"></iframe> Путин - о возможности смены формы правления в России.

ИСТОЧНИК KP.RU