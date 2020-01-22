2020-01-22T15:24:14+03:00
Политика

Путин назвал нецелесообразным введение парламентской республики в России

Российский лидер отметил, что такая форма организации государства вполне эффективна в некоторых странах
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments46
Путин назвал нецелесообразной идею парламентской республики в РоссииПутин назвал нецелесообразной идею парламентской республики в РоссииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Российский президент Владимир Путин заявил, что в мире парламентская республики является распространённой формой организации государства и теоретически возможна в России, однако, по его мнению, у нас в стране такое решение будет не целесообразно.

«Такая форма организации государства распространена, и во многих странах, особенно европейских, эффективно применяется (…) Возможно ли это применение у нас? Теоретически возможно. Целесообразно или нет? У каждого свое мнение на этот счет. Я считаю, что нет», - сказал глава государства на встрече с общественностью Липецкой области.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Путин прибыл Липецкую область для обсуждения финансирования и реализации мер, изложенных в Федеральному собранию. В ходе встречи российский лидер поручил не растягивать время при реализации изменений Конституции, а также сообщил, что сроки оформления документов на маткапитал сократят вдвое.

Путин - о возможности смены формы правления в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Чаще всего за коммуналку не платят маргиналы и состоятельные граждане
В немецком городе Рот-ам-Зе неизвестный открыл стрельбу по людям
Трек группы "Тату" получил платиновый статус в Великобритании
В 2019 году промышленное производство в Ленинградской области выросло на 4,6 процента
Более миллиона иракцев устроили акцию протеста против присутствия в стране военных США
Число заразившихся новым типом коронавируса в Пекине достигло 34 человек
Экс-замгенсека ООН предположил, какие проблемы могут обсуждаться на саммите пяти стран
"Неприятная ситуация": Посол Украины в Румынии признал некорректным перевод речи Зеленского
Турция отправила пассажирку обратно в Китай после выявления симптомов пневмонии
Адвокат рассказал о состоянии экстрадированного во Францию Винника
В Ухани строят больницу для лечения зараженных коронавирусом
Эйфелеву башню закрыли из-за забастовки
Умер Питер Салама - исполнительный директор ВОЗ
Новый коронавирус 2020 в Таиланде: вспышки заболевания не выявлено
Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований
Новый коронавирус 2020 в России: на границе введен усиленный контроль
Кремль: голосование по поправкам в Конституцию - это не формальность, а выбор
Адвокаты подают международные иски по делу россиянина Винника
Более 200 научных организаций вошли в инновационный кластер Москвы
Соловьев назвал премьера Украины "вурдалаком" из-за бандеровского лозунга
Ученые воссоздали голос египетского жреца, жившего три тысячи лет назад
Двое россиян получили по 12 лет тюрьмы в США за махинации с кредитными картами
Захарова отреагировала на публикацию доклада ЦРУ о "фашисте" Бандере
"Шанс" на спасение: в России начнут продавать парашюты для эвакуации с высоток