2020-01-22T14:05:22+03:00
Политика

Путин поручил не растягивать время при реализации изменений Конституции

На выполнение задач, поставленных президентом, требуется 450 миллиардов рублей
Ася КУЗНЕЦОВА
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Владимир Путин сказал, что нельзя растягивать время на реализацию его инициатив, предложенных в послании Федеральному собраниюВладимир Путин сказал, что нельзя растягивать время на реализацию его инициатив, предложенных в послании Федеральному собраниюФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин сказал, что нельзя растягивать время на реализацию его инициатив, предложенных в послании Федеральному собранию. В числе изменений президент предложил внести правки в Конституцию.

- Я исходил из того, что на организацию всей этой работы нужно определённое время. Но... нельзя его бесконечно растягивать, оно не должно быть резиновым, - сказал президент на встрече с представителями общественности Липецкой области при обсуждении финансирования и реализации изложенных в послании мер.

Напомним, 15 января Путин огласил своё послание Федеральному собранию, предложив ряд решений социальных проблем, в том числе меры по борьбе с демографическим кризисом. В тот же день правительство России в полном составе подало в отставку, а 16 января на пост премьер-министра был назначен бывший глава ФНС Михаил Мишустин.

Позже Мишустин заявил, что на реализацию поставленных в послании задач потребуется около 450 миллиардов рублей.

Встреча Владимира Путина с общественностью в Липецке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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