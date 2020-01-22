Путин поручил не растягивать время при реализации изменений Конституции

22 Янв. 2020 2020-01-22T14:05:22+03:00

Владимир Путин сказал, что нельзя растягивать время на реализацию его инициатив, предложенных в послании Федеральному собранию Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин сказал, что нельзя растягивать время на реализацию его инициатив, предложенных в послании Федеральному собранию. В числе изменений президент предложил внести правки в Конституцию.

- Я исходил из того, что на организацию всей этой работы нужно определённое время. Но... нельзя его бесконечно растягивать, оно не должно быть резиновым, - сказал президент на встрече с представителями общественности Липецкой области при обсуждении финансирования и реализации изложенных в послании мер.

Напомним, 15 января Путин огласил своё послание Федеральному собранию, предложив ряд решений социальных проблем, в том числе меры по борьбе с демографическим кризисом. В тот же день правительство России в полном составе подало в отставку, а 16 января на пост премьер-министра был назначен бывший глава ФНС Михаил Мишустин.

Позже Мишустин заявил, что на реализацию поставленных в послании задач потребуется около 450 миллиардов рублей.

Встреча Владимира Путина с общественностью в Липецке.

ИСТОЧНИК KP.RU