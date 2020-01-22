2020-01-22T19:08:16+03:00
Экономика

В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка

Фейковая новость оставила ряд банкоматов без денег
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Сбербанке рассказали о снятии клиентам 250 млрд рублей из-за фейкаВ Сбербанке рассказали о снятии клиентам 250 млрд рублей из-за фейкаФото: Михаил ФРОЛОВ
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В 2014 году из-за фейковой новости клиенты Сбербанка в течение нескольких часов сняли в банкоматах свыше 250 миллиардов рублей. Об этом рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«В декабре 2014 года появилась фейковая новость о том, что карты Visa перестанут работать в 00 часов 00 минут. Эта новость привела к массовой выемке кэша из банкоматной сети Сбербанка», - сказал он.

По словам Кузнецова, у людей начиналась паника, в результате ряд банкоматов стояли пустые, без денег, а некоторые банки были вынуждены приостановить свою работу.

Он сообщил, что тогда Сбербанк смог избежать «массовой паники в нашей стране» только благодаря тому, что перевел в круглосуточный режим все вопросы, связанные с транспортировкой и управлением наличными деньгами.

Напомним, накануне в Сбербанке рассказал о самой мощной в его истории DDoS-атаке, «подготовительные мероприятия» к которой в банке заметили еще с осени прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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