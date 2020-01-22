В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка
В 2014 году из-за фейковой новости клиенты Сбербанка в течение нескольких часов сняли в банкоматах свыше 250 миллиардов рублей. Об этом рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
«В декабре 2014 года появилась фейковая новость о том, что карты Visa перестанут работать в 00 часов 00 минут. Эта новость привела к массовой выемке кэша из банкоматной сети Сбербанка», - сказал он.
По словам Кузнецова, у людей начиналась паника, в результате ряд банкоматов стояли пустые, без денег, а некоторые банки были вынуждены приостановить свою работу.
Он сообщил, что тогда Сбербанк смог избежать «массовой паники в нашей стране» только благодаря тому, что перевел в круглосуточный режим все вопросы, связанные с транспортировкой и управлением наличными деньгами.
Напомним, накануне в Сбербанке рассказал о самой мощной в его истории DDoS-атаке, «подготовительные мероприятия» к которой в банке заметили еще с осени прошлого года.
ИСТОЧНИК KP.RU