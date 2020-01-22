2020-01-22T23:41:12+03:00
В мире

С начала протестов в Ираке погибли 600 демонстрантов

Об этом сообщил президент страны Салех на ВЭФ в Давосе
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Ирака Бархам Салех выступает на форуме в швейцарском ДавосеПрезидент Ирака Бархам Салех выступает на форуме в швейцарском ДавосеФото: REUTERS
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С начала массовых акций протеста, не стихающих в Ираке с октября прошлого года, жертвами беспорядков и стычек с силами безопасности стали не менее 600 демонстрантов. Такие данные привел президент Ирака Бархам Салех во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который проходит в швейцарском Давосе.

«Это больно и стыдно, что акты насилия привели к гибели 600 невинных демонстрантов, молодых людей», - сказал он.

Глава арабской республики добавил, что он осуждает эти преступления, пообещав, что «преступившие закон рано или поздно понесут ответственность», передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, масштабные антиправительственные акции в Багдаде и других крупных иракских городах начались 1 октября. Люди вышли на улицы с требованием отставки правительства, борьбы с коррупцией и безработицей.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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