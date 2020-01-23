2020-01-23T03:11:54+03:00
Политика

Киев объявил о выпуске еврооблигаций на €1,25 миллиарда

В офисе президента Украины утверждают, что спрос на новые ценные бумаги почти в семь раз превысил предложение
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Украина объявила о выпуске новых 10-летних еврооблигаций на €1,25 миллиардаУкраина объявила о выпуске новых 10-летних еврооблигаций на €1,25 миллиардаФото: REUTERS
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В среду, 22 января, Киев объявил о выпуске новых 10-летних еврооблигаций на 1,25 миллиарда евро. Об этом сообщил офис президента Украины Владимира Зеленского, уточнив, что эти облигации будут начисляться проценты по ставке 4,375% годовых.

«Украина привлекла 1,25 миллиарда евро. В размещении приняли участие более 350 фондов. На пике заявок спрос со стороны инвесторов превысил предложение почти в семь раз», - утверждают в пресс-службе главы украинского государства

В сообщении отмечается, что процентная ставка 4,375% годовых – «самая низкая процентная ставка на еврооблигации, что является бесспорным результатом сложных структурных реформ, которые состоялись по инициативе президента Украины, кабинета министров и Министерства финансов в частности».

Офис Зеленского подчеркивает, что присутствие Незалежной на международном рынке капиталов, а также уровень торговли европейскими облигациями «служит индикатором кредитоспособности Украины и означает, что инвесторы доверяют и готовы финансово поддерживать государство», передает ТАСС.

К слову, как писал сайт kp.ru, ранее Зеленский на экономическом форуме в Давосе заявил, что его страна могла бы занять место Великобритании в Евросоюзе. По его словам, сейчас самое время принять Украину в «европейскую семью», и он рассчитывает, что к Незалежной в ЕС будут относиться как к «мощному равноправному игроку».

ИСТОЧНИК KP.RU

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