22 Янв. 2020 2020-01-22T20:26:11+03:00

«Великобритания – exit, Украина - enter»: Зеленский заявил, что Киеву самое время вступить в ЕС Фото: REUTERS

Украинский лидер ожидает, что в Евросоюзе к незалежной будут относиться как к «мощному, равноправному игроку»

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На экономическом форуме в Давосе украинский лидер Владимир Зеленский рассказал о перспективе членства незалежной в Евросоюзе и сообщил, что Украина могла бы занять место Великобритании.

«Сейчас очень удобный момент, когда мы знаем: одна большая страна сделала exit (выход), может, для Украины настало время сделать enter (вход)?», - сказал украинский лидер, выступая на экономическом форуме.

Зеленский заявил, что для Киева главное не само членство в Европейском союзе. По его словам, главное – статус, который будет у Украины в ЕС. Украинский лидер ожидает «отношение как к мощному, равноправному игроку, стране, которую уважают, стране, на которую не смотрят сверху вниз».

Напомним, 9 января депутаты британской Палаты общин приняли билль о Brexit, который поддержали 330 голосами при 231 против. Теперь законопроект должна рассмотреть Палата лордов. Лондон планирует заключить сделку с Евросоюзом до 31 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU