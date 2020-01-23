Трамп примет участие в митинге против абортов

23 Янв. 2020 2020-01-23T04:14:35+03:00

Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что он станет первым президентом США, который посетит ежегодный «Марш за жизнь» в Вашингтоне

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В пятницу, 24 января, американский лидер Дональд Трамп примет участие в ежегодном митинге против абортов, сообщила на своей странице в Twitter пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

При этом официальный представитель президентской администрации подчеркнула, что Трамп станет первым президентом США, который посетит традиционную акцию «Марш за жизнь».

Тем временем сам хозяин Овального кабинета в своем Twitter опубликовал сообщение от организаторов акции и приписал: «Увидимся в пятницу».

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в январе 2018 года Дональд Трамп первым из американских президентов обратился к участникам митинга противников абортов. Тогда он предложил запретить в Соединенных Штатах прерывать беременность на поздних сроках, напомнив, что это разрешено только в семи странах мира, в число которых входят США, Китай и Северная Корея.

ИСТОЧНИК KP.RU