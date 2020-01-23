Эксперты спрогнозировали подорожание сигарет на 25%

23 Янв. 2020 2020-01-23T07:48:16+03:00

Уточняется, что это может произойти из-за маркировки и повышения акцизов

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В России цены на табачную продукцию, а также на электронные сигареты могут вырасти на 20-25% в 2020 году.

По словам экспертов, на вероятное повышение цен будет влиять массовая маркировка продукции, которая стала обязательной с 1 марта 2019 года.

Более того, Минпромторг с 1 апреля текущего года планирует запретить выдачу спецмарок для табачных компаний, которые не зарегистрированы в системе цифровой маркировки.

- Именно маркировка наиболее существенно влияет на рост цен. Эта мера призвана снизить долю контрафактного товара на рынке, - рассказал эксперт изданию "Известия". При этом, по мнению замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве, "пока удельный вес нелегальных табачных изделий растет".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года стало известно о том, что электронные сигареты могут получить статус менее опасных, чем табачные изделия. Специалисты разработали концепцию техрегламента на вэйпы и айкос. Производство и оборот данной продукции не регламентируется в России и других странах ЕАЭС.

ИСТОЧНИК KP.RU