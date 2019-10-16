Электронные сигареты могут получить статус менее опасных, чем табачные изделия

СЕГОДНЯ 17:40 2019-10-16T17:40:15+03:00

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Производители электронных сигарет, вейпов и систем нагревания табака могут получить разрешение писать на своей продукции о преимуществах перед табачными изделиями.

То есть, они смогут вносить сведения, что эти системы курения не так вредны, как классические сигареты.

Такие данные прописаны в концепции техрегламента на никотиносодержащие изделия, который разработали в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

В настоящий момент производство и оборот данной продукции не регламентируется в России и других странах ЕАЭС. В итоге купить такой товар могут даже несовершеннолетние, что в корне неправильно. Ведь еще нет точных данных о влиянии таких средств для курения на организм человека

После того, как документ будет принят, с рынка должны пропасть средства для курения с опасными ингредиентами, а контроль вредных веществ будет строго дозирован.

Упаковки, которые «не содержат информации, необходимой для предупреждения потребителей о рисках, связанных с использованием продукции, и ее преимуществах перед курением табака» так же окажутся под запретом, пишет газета «Известия».

Ранее в Минздраве опровергли заявления о безопасности электронных сигарет.

ИСТОЧНИК KP.RU