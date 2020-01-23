Опрос: более 40% американцев выступают за импичмент Трампа
При этом 72% жителей США выступают за то, чтобы заслушать на процессе в сенате свидетелей
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По данным недавнего опроса, 44% американцев выступают за импичмент президента США Дональда Трампа. При этом лишь 15% опрошенных предложили вынести политику порицание конгресса без каких-либо юридических последствий.
Так, 70% респондентов выступают за беспристрастность сенаторов, которые играют на процессе роль жюри присяжных.
В Нью-Йорке тысячи людей требуют импичмента Трампа.
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ИСТОЧНИК KP.RU