Опрос: более 40% американцев выступают за импичмент Трампа

23 Янв. 2020 2020-01-23T07:40:29+03:00

При этом 72% жителей США выступают за то, чтобы заслушать на процессе в сенате свидетелей

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По данным недавнего опроса, 44% американцев выступают за импичмент президента США Дональда Трампа. При этом лишь 15% опрошенных предложили вынести политику порицание конгресса без каких-либо юридических последствий.

Так, 70% респондентов выступают за беспристрастность сенаторов, которые играют на процессе роль жюри присяжных.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/750332" frameborder="0"></iframe> В Нью-Йорке тысячи людей требуют импичмента Трампа.

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ИСТОЧНИК KP.RU