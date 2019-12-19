«Вы видели мои рейтинги?»: Трамп уверен, что импичмент ему не грозит
Выступая на митинге в штате Мичиган, президент США Дональд Трамп прокомментировал голосование по его импичменту, прошедшее в контролируемой демократами Палате представителей конгресса.
«Это марш политического самоубийства для Демократической партии. Вы видели мои рейтинги? Они старались объявить мне импичмент с первого дня. Они старались сделать это еще до того, как я начал борьбу», - заявил он собравшимся.
Ранее проведенный Quinnipiac University опрос показал, что с октября, когда президента одобряли 38% американцев, рейтинг популярности Трампа вырос до 43%.
Высказались по поводу нынешнего голосования и в Белом доме. Пресс-служба вашингтонской администрации заявила, что Дональд Трамп абсолютно готов к продолжению процедуры в сенате и уверен – импичмент ему не грозит.
«Президент уверен, что сенат восстановит должный порядок, справедливость и надлежащее судопроизводство, которые все проигнорировали в палате представителей. Он готов к следующим шагам и уверен, что будет полностью оправдан», - цитирует заявление Белого дома РИА Новости.
Как писал сайт kp.ru, 18 декабря Палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент по двум статьям обвинения – «превышение полномочий» и «воспрепятствование конгрессу».
Трампу объявили импичмент.
ИСТОЧНИК KP.RU