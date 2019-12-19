«Вы видели мои рейтинги?»: Трамп уверен, что импичмент ему не грозит

СЕГОДНЯ 05:42 2019-12-19T05:53:11+03:00

По словам президента США, процедура в Палате представителей конгресса – это «марш политического самоубийства для Демократической партии»

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Выступая на митинге в штате Мичиган, президент США Дональд Трамп прокомментировал голосование по его импичменту, прошедшее в контролируемой демократами Палате представителей конгресса.

«Это марш политического самоубийства для Демократической партии. Вы видели мои рейтинги? Они старались объявить мне импичмент с первого дня. Они старались сделать это еще до того, как я начал борьбу», - заявил он собравшимся.

Ранее проведенный Quinnipiac University опрос показал, что с октября, когда президента одобряли 38% американцев, рейтинг популярности Трампа вырос до 43%.

Высказались по поводу нынешнего голосования и в Белом доме. Пресс-служба вашингтонской администрации заявила, что Дональд Трамп абсолютно готов к продолжению процедуры в сенате и уверен – импичмент ему не грозит.

«Президент уверен, что сенат восстановит должный порядок, справедливость и надлежащее судопроизводство, которые все проигнорировали в палате представителей. Он готов к следующим шагам и уверен, что будет полностью оправдан», - цитирует заявление Белого дома РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, 18 декабря Палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент по двум статьям обвинения – «превышение полномочий» и «воспрепятствование конгрессу».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/734025" frameborder="0"></iframe> Трампу объявили импичмент.

ИСТОЧНИК KP.RU