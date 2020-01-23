Стрельба в гостинице ФГУП "Академическая" в Москве: ранены два человека
Неизвестные ворвались в отель и открыли огонь по людям
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Неизвестные устроили стрельбу в гостинице ФГУП "Академическая" в Москве. В результате инцидента пострадали по меньшей мере два человека. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.
Все произошло на юго-западе столицы по адресу: Керченская улица, дом 1а, строение 3. Согласно данным правоохранителям, вооруженные люди ворвались в гостиницу и начали конфликтовать с двумя гражданами, после чего открыли огонь.
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ИСТОЧНИК KP.RU