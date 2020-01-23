2020-01-23T10:52:23+03:00
В мире

США ужесточат правила выдачи виз беременным женщинам

Многие специально рожают в Штатах, чтобы ребенок получил американское гражданство
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Новые правила должны вступить в силу 24 январяНовые правила должны вступить в силу 24 январяФото: REUTERS
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Администрация президента США Дональда Трампа решила ужесточить правила выдачи виз беременным женщинам. Изменения вступят в силу с 24 января 2020 года.

В распространенных Госдепартаментом документах уточняется, что теперь при получении запросов на выдачу виз от беременных женщин, сотрудники дипмиссии будут оценивать их намерения. Если основной целью поездки признают рождение ребенка в США, то случай будет рассматриваться в том же порядке, что и для иностранцев, желающих получить медицинское обслуживание.

Это значит, что женщине придется предоставить подтверждение таких планов и доказательство наличия достаточных средств для оплаты услуг. Необходимость вызвана тенденцией, при которой иностранцы специально едут рожать в США, чтобы их дети получили американское гражданство.

Для примера, только в 2012 году такой схемой воспользовались около 36 тысяч человек. Они приехали в Штаты незадолго до родов, а после появления малыша на свет покинули страну. Сайт kp.ru писал, что чаще всего так поступают граждане Китая, России и Нигерии.

Согласно данным источников агентства AP, Госдеп официально представит новые правила в четверг, а на следующий день они вступят в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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