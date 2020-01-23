2020-01-23T12:07:17+03:00
Политика

В Израиле объяснили, почему россиянам отказывают во въезде

Ситуация связана с увеличением случаев проникновения в страну с целью незаконного трудоустройства
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Россия и Израиль обсудили туристический вопросРоссия и Израиль обсудили туристический вопросФото: REUTERS
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Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что россиянам часто отказывают во въезде в страну из-за участившихся попыток незаконного трудоустройства.

По словам дипломата, туризм - это важный импульс развития экономики и улучшения взаимопонимания между народами, и властям важно, чтобы иностранцы хорошо проводили время у них в гостях. В прошлом году в Израиль прибыло свыше 320 тысяч россиян, но вопрос нелегального пребывания туристов в стране тоже должен решаться.

"Это основная причина, по которой мы должны убедиться, что цель визита граждан России - туризм. В случае, если есть основания для подозрений, что причина другая, нам приходится отказывать во въезде", - пояснил Кац.

Он добавил, что стороны уже приступили к обсуждению предотвращения незаконного трудоустройства под видом туризма и разрешения ситуации. В планах - найти взаимоприемлемый выход, передает РИА Новости.

К слову, утром в четверг, 23 января, в Израиль прибыл президент РФ Владимир Путин. Сайт kp.ru писал, что главу государства ждет насыщенная однодневная программа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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