Жертвами сильнейшей бури в Испании стали не менее десяти человек
Испанию накрыла одна из сильнейших за последние годы бурь. С воскресенья, 19 января, до настоящего момента жертвами стихийного бедствия стали уже по меньшей мере десять человек.
Одна женщина погибла в результате обрушения здания. При похожих обстоятельствах умер житель провинции Альмерия, который находился в теплице, когда ее повалил град. Также тело было обнаружено в русле реки Гуадалест в Аликанте.
Многие улицы затопилоФото: REUTERS
Десятки человек пострадали, четверо до сих пор числятся пропавшими без вести. Среди них 25-летний гражданин Великобритании. Его ищут на Балеарских островах.
Буря сопровождалась снегопадами, дождями, градом и сильными порывами ветра. К настоящему моменту ситуация в Испании улучшилась, но в отдельных провинциях до сих пор действует экстренное предупреждение. В результате удара стихии перекрывались дороги, были закрыты речные порты, а также отменены занятия в школах.
В отдельных регионах выпало много снегаФото: REUTERS
Согласно данным газеты El Mundo, отдельные поселения оставались без электричества из-за обрыва электролиний.
Сайт kp.ru писал, что неожиданному удару стихии на неделе подверглась также Австралия. На ее обоженную землю начали падать градины размером с мяч для гольфа.
ИСТОЧНИК KP.RU