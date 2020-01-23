Жертвами сильнейшей бури в Испании стали не менее десяти человек

23 Янв. 2020 2020-01-23T12:18:45+03:00

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Испанию накрыла одна из сильнейших за последние годы бурь. С воскресенья, 19 января, до настоящего момента жертвами стихийного бедствия стали уже по меньшей мере десять человек.

Одна женщина погибла в результате обрушения здания. При похожих обстоятельствах умер житель провинции Альмерия, который находился в теплице, когда ее повалил град. Также тело было обнаружено в русле реки Гуадалест в Аликанте.

Многие улицы затопилоФото: REUTERS

Десятки человек пострадали, четверо до сих пор числятся пропавшими без вести. Среди них 25-летний гражданин Великобритании. Его ищут на Балеарских островах.

Буря сопровождалась снегопадами, дождями, градом и сильными порывами ветра. К настоящему моменту ситуация в Испании улучшилась, но в отдельных провинциях до сих пор действует экстренное предупреждение. В результате удара стихии перекрывались дороги, были закрыты речные порты, а также отменены занятия в школах.

В отдельных регионах выпало много снегаФото: REUTERS

Согласно данным газеты El Mundo, отдельные поселения оставались без электричества из-за обрыва электролиний.

Сайт kp.ru писал, что неожиданному удару стихии на неделе подверглась также Австралия. На ее обоженную землю начали падать градины размером с мяч для гольфа.

ИСТОЧНИК KP.RU