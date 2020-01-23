2020-01-23T12:35:20+03:00
Общество

Политолог назвал самого опасного «всадника Апокалипсиса»

Это, по мнению эксперта, цифровой мир
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По мнению экспертов, "темная сторона" Интернета является самой большой угрозой человечествуПо мнению экспертов, "темная сторона" Интернета является самой большой угрозой человечествуФото: EAST NEWS
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Политический аналитик Роман Романов назвал главного «всадника Апокалипсиса». По мнению эксперта – это темная сторона цифрового мира.

Ранее свою версию озвучил генеральный секретарь Всемирной Организации Антониу Гутерреш. По его мнению, это «высочайшая геостратегическая напряженность», глобальное потепление, растущее «глобальное недоверие» к политическим учреждениям, «темная сторона» Интернета.

По мнению эксперта, четвертый пункт является самой опасной грозой.

Все больше жизнь человека уходит в виртуальное пространство, появляются рычаги давления на общественное мнение, возможности управлять государственными процессами.

- Получается, можно влиять на отношения человека и государства, трансформировать их. Каждый человек по сути становится голым, он все больше и больше выкладывает о себе информации в сеть, и вот эти наши цифровые слепки тоже никем не контролируется. Мы пока не знаем, что из этого всего получится, - комментирует Романов ФАН.

Что касается третьего пункта, то «растущее глобальное недоверие» уже стало традиционным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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