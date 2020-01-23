Политолог назвал самого опасного «всадника Апокалипсиса»
Политический аналитик Роман Романов назвал главного «всадника Апокалипсиса». По мнению эксперта – это темная сторона цифрового мира.
Ранее свою версию озвучил генеральный секретарь Всемирной Организации Антониу Гутерреш. По его мнению, это «высочайшая геостратегическая напряженность», глобальное потепление, растущее «глобальное недоверие» к политическим учреждениям, «темная сторона» Интернета.
По мнению эксперта, четвертый пункт является самой опасной грозой.
Все больше жизнь человека уходит в виртуальное пространство, появляются рычаги давления на общественное мнение, возможности управлять государственными процессами.
- Получается, можно влиять на отношения человека и государства, трансформировать их. Каждый человек по сути становится голым, он все больше и больше выкладывает о себе информации в сеть, и вот эти наши цифровые слепки тоже никем не контролируется. Мы пока не знаем, что из этого всего получится, - комментирует Романов ФАН.
Что касается третьего пункта, то «растущее глобальное недоверие» уже стало традиционным.
ИСТОЧНИК KP.RU