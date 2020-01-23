2020-01-23T00:34:24+03:00
Политика

Генсек ООН: Миру угрожают четыре «всадника Апокалипсиса»

По словам Гутерреша, это рост ядерной угрозы, глобальное потепление, недоверие к политическим учреждениям и «темная сторона» Интернета
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Генеральный секретарь ООН Антониу ГутеррешГенеральный секретарь ООН Антониу ГутеррешФото: REUTERS
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Выступая на Генассамблее ООН, генеральный секретарь Всемирной Организации Антониу Гутерреш заявил, что на сегодняшний день миру угрожают четыре «всадника Апокалипсиса».

Он пояснил, что это «четыре надвигающиеся угрозы, которые подвергают опасности прогресс XXI века и создают угрозу возможностям XXI века», и перечислил этих «всадников Апокалипсиса».

По словам Антониу Гутерреша, первый из них – это «высочайшая геостратегическая напряженность». Генсек ООН отметил, что вооруженные конфликты в разных странах приводят к многочисленным людским страданиям, на планете растет угроза ядерной войны.

Второй «всадник» – глобальное потепление, из-за которого миллионы видов живых существ оказались под угрозой исчезновения. Третья опасность для мира, как считает Гутерреш, исходит от растущего «глобального недоверия» к политическим учреждениям, все больше людей сомневаются в пользе глобализации.

Четвертая же угроза миру, как убежден генсек ООН, – это «темная сторона» Интернета. Как подчеркнул Гутерреш, различные злоумышленники используют новые цифровые технологии для недобрых целей: в частности, для разжигания ненависти, распространения ложной информации и эксплуатации людей, передает РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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