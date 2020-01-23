Украина передаст свои железные дороги в управление немецкой компании
Украинский премьер заявил, что данное решение должно показать, что Незалежная "беспрецедентно открыта для инвестиций"
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что власти Незалежной хотят отдать национальному оператору железных дорог Германии Deutsche Bahn AG в управление на десять лет АО "Укрзализныця".
Данное решение, по мнению Гончарука, должно показать, что Украина "беспрецедентно открыта для инвестиций".
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ИСТОЧНИК KP.RU