2020-01-23T13:46:08+03:00
В мире

Украина передаст свои железные дороги в управление немецкой компании

Украинский премьер заявил, что данное решение должно показать, что Незалежная "беспрецедентно открыта для инвестиций"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что власти Незалежной хотят отдать национальному оператору железных дорог Германии Deutsche Bahn AG в управление на десять лет АО "Укрзализныця".

Данное решение, по мнению Гончарука, должно показать, что Украина "беспрецедентно открыта для инвестиций".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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