В Конституции закрепят рост пенсий также для работающих пенсионеров
Индексация пенсий, которую после внесения правок закрепят в Конституции, будет проводиться в том числе и для работающих пенсионеров, сообщила директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Талия Хабриева на заседании Госдумы.
- Это означает, что не только повышается юридическая защита, а речь идет о стабильности социального стандарта. Возможна только конкретизация порядка в федеральном законе. Так что ответ: индексируются, - заявила Хабриева, сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию России.
Напомним, что Владимир Путин предложил в своём послании к Федеральному собранию закрепить в Конституции принцип достойного пенсионного обеспечения, в частности, регулярная индексация пенсий.
23 января Госдума приняла в первом чтении законопроект о внесении поправок в Основной документ страны. Во время обсуждения один из депутатов спросил, будет ли индексироваться пенсия для работающих пенсионеров.
Самые яркие цитаты из послания Владимира Путина Федеральному собранию - 2020.Президент России 15 января выступил с ежегодным обращением к парламенту
ИСТОЧНИК KP.RU