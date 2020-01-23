2020-01-23T14:22:33+03:00
Экономика

В Конституции закрепят рост пенсий также для работающих пенсионеров

Внести правки об индексации предложил Путин в послании к Федеральному собранию
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Путин предложил в своём послании к Федеральному собранию закрепить в Конституции принцип достойного пенсионного обеспеченияПутин предложил в своём послании к Федеральному собранию закрепить в Конституции принцип достойного пенсионного обеспеченияФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Индексация пенсий, которую после внесения правок закрепят в Конституции, будет проводиться в том числе и для работающих пенсионеров, сообщила директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Талия Хабриева на заседании Госдумы.

- Это означает, что не только повышается юридическая защита, а речь идет о стабильности социального стандарта. Возможна только конкретизация порядка в федеральном законе. Так что ответ: индексируются, - заявила Хабриева, сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию России.

Напомним, что Владимир Путин предложил в своём послании к Федеральному собранию закрепить в Конституции принцип достойного пенсионного обеспечения, в частности, регулярная индексация пенсий.

23 января Госдума приняла в первом чтении законопроект о внесении поправок в Основной документ страны. Во время обсуждения один из депутатов спросил, будет ли индексироваться пенсия для работающих пенсионеров.

Самые яркие цитаты из послания Владимира Путина Федеральному собранию - 2020.Президент России 15 января выступил с ежегодным обращением к парламенту

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Она главный экономист ?": Глава минфина США посоветовал Грете Тунберг поступить в колледж
Польша создала штаб для отслеживания выступлений Путина в Израиле
Более 10 миллионов украинцев живут за чертой бедности
Сергей Лавров прослезился на церемонии открытия памятника героям Блокады
В Конституции закрепят рост пенсий также для работающих пенсионеров
"Его ждет судьба Сулеймани": США угрожают новому командующему "Кудс"
В Москве водитель украл сейф с 9 миллионами рублей
Второй китайский город закрывают из-за распространения коронавируса
Население Украины сократилось на 11,45 миллиона человек с 2001 года
Украина передаст свои железные дороги в управление немецкой компании
Киев начал переговоры с Москвой об обмене всех украинцев, задержанных в России
Сербия и Черногория не смогли договориться по вопросу церкви
Зеленский отказался от участия в форуме памяти жертв Холокоста
Путин: антисемитизм заканчивается Освенцимом
Число заболевших коронавирусом в Китае превысило 600 человек
Греф назвал условие ухода с поста главы Сбербанка
Политолог назвал самого опасного «всадника Апокалипсиса»
Судно-инспектор проводит проверку вдоль "Северного потока-2"
В Иерусалиме начались переговоры Путина и Нетаньяху
Власти Китая закрыли для автобусов и паромов въезд в Ухань, где распространился новый тип коронавируса
Госдума приняла президентские поправки в Конституцию в первом чтении
Жертвами сильнейшей бури в Испании стали не менее десяти человек