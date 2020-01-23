В Конституции закрепят рост пенсий также для работающих пенсионеров

23 Янв. 2020 2020-01-23T14:22:33+03:00

Путин предложил в своём послании к Федеральному собранию закрепить в Конституции принцип достойного пенсионного обеспечения Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Внести правки об индексации предложил Путин в послании к Федеральному собранию

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Индексация пенсий, которую после внесения правок закрепят в Конституции, будет проводиться в том числе и для работающих пенсионеров, сообщила директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Талия Хабриева на заседании Госдумы.

- Это означает, что не только повышается юридическая защита, а речь идет о стабильности социального стандарта. Возможна только конкретизация порядка в федеральном законе. Так что ответ: индексируются, - заявила Хабриева, сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию России.

Напомним, что Владимир Путин предложил в своём послании к Федеральному собранию закрепить в Конституции принцип достойного пенсионного обеспечения, в частности, регулярная индексация пенсий.

23 января Госдума приняла в первом чтении законопроект о внесении поправок в Основной документ страны. Во время обсуждения один из депутатов спросил, будет ли индексироваться пенсия для работающих пенсионеров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/754842" frameborder="0"></iframe> Самые яркие цитаты из послания Владимира Путина Федеральному собранию - 2020.Президент России 15 января выступил с ежегодным обращением к парламенту

ИСТОЧНИК KP.RU