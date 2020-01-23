Госдума приняла президентские поправки в Конституцию в первом чтении

23 Янв. 2020 2020-01-23T12:03:19+03:00

Президент внес в Госдуму законопроект о поправках к Конституции Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Государственная дума в первом чтении единогласно одобрила предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию страны.

Решение было принято утром в четверг, 23 января, на пленарном заседании нижней палаты парламента. Депутаты собрались в зале на несколько часов раньше, чтобы успеть все обсудить.

Напомним, что глава государства предложил изменить основной закон России во время оглашения послания Федеральному собранию неделю назад. Поправки должны усилить роль парламента в жизни страны, обозначить функционал Государственного совета и закрепить социальные гарантии граждан.

Так, например, Конституция будет гарантировать минимальный размер оплаты труда не меньше прожиточного минимума, а ежегодная индексация пенсии станет обязательной.

Кроме того, будут ужесточены требования к президенту РФ, парламентариям, губернаторам, министрам и ряду других чиновников. Более подробную информацию о поправках читайте на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU