Стрельба в бизнес-центре в Ереване: вооруженный мужчина сдался полиции

23 Янв. 2020 2020-01-23T16:36:34+03:00

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Мужчина, личность которого пока не установлена, устроил стрельбу в гостинице бизнес-центра "Эребуни плаза" в центре Еревана.

Очевидцы сообщали, что неизвестный взял людей в заложники, но эта информация не подтвердилась. Сведений о пострадавших также не поступало.

Спецназ оцепил здание и заблокировал все входы/выходы. Также на месте происшествия работают вооруженные люди в полицейской форме. Как сообщает местный портал Factor со ссылкой на правоохранителей, к настоящему моменту стрелок сдался силовикам.

"Исполняющий обязанности главы полиции Арман Саркисян провел переговоры с вооруженным мужчиной, после чего тот сдал оружие. Они вместе направились в отделение полиции на служебной машине", - говорится в сообщении.

Сайт kp.ru писал, что ранее в четверг неизвестные открыли огонь в гостинице ФГУП "Академическая" в Москве. Ранены два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU