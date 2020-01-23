2020-01-23T16:38:19+03:00
Политика

"Никогда не идет напролом": Эксперты сравнили внешнюю политику Путина с дзюдо

По мнению авторов научного доклада, посвященному 20-летию президентства Владимира Путина, политик всегда рассчитывает на собственную силу
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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"Никогда не идет напролом": Эксперты сравнили внешнюю политику Путина с дзюдо"Никогда не идет напролом": Эксперты сравнили внешнюю политику Путина с дзюдоФото: REUTERS
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Группа экспертов, в которую, в частности, вошли профессор ВШЭ Олег Матвейчев, блогер и журналист Павел Данилин, политтехнолог Артем Акопян рассказали, что российский лидер Владимир Путин осуществляет внешнюю политику в соответствии с принципами дзюдо.

В научном докладе под названием "Миссия Путина. Итоги двадцатилетнего правления Владимира Путина" говорится о том, что российский глава легко находит общий язык с партнерами и готов в чем-то уступить, чтобы в конечном итоге одержать победу.

- Хороший дзюдоист никогда не идет напролом, рассчитывая лишь на собственную силу. Его стратегия — использовать мощь противника против него же самого, чтобы победить, - подчеркивают эксперты в докладе.

Авторы уверены, что в начале 2000-х годов Путин был особо привержен тактике "мягкой политики".

- Внешняя политика России 2000-2003 годов осуществлялась в полном соответствии с этими принципами, - отметили авторы доклада.

В дзюдо, как подчеркнули эксперты, всегда культивировался подход уважения к противнику, бой считается диалектикой противоположных сил. Не врагов, а партнеров.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент Чехии восхитился работой Владимира Путина. Милош Земан также прокомментировал отставку российского правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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