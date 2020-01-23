Захарова считает угрозы США преемнику Сулеймани вне закона

23 Янв. 2020 2020-01-23T17:48:11+03:00

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В российском МИД отреагировали на заявление спецпредставителя США по Ирану, который угрожал новому командующего спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Эсмаилу Каани. Брайан Хук сказал, что приемника Сулеймани ждет судьба убитого генерала, если "Кудс" продолжит атаки на американцев.

Напомним, генерала Сулеймани убили 3 января по приказу президента США Дональда Трампа. В Белом Доме объяснили, что считают генерала организатором нападения на американское посольство в Ираке и планировании других атак на граждан США. В Иране в ответ на убийство военного устроили нападение на американскую военную базу.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что подобные заявления американцев неприемлемы:

- Для нас они являются заявлениями, стоящими вне права и вне закона, которые представители суверенных государств просто не имеют права делать,- приводит ее слова РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU