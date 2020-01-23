2020-01-23T14:27:20+03:00
Политика

"Его ждет судьба Сулеймани": США угрожают новому командующему "Кудс"

Вашингтон предостерег иранского военачальника Эсмаила Каани от убийства американцев
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Портрет Касема СулейманиПортрет Касема СулейманиФото: REUTERS
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Нового командующего спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Эсмаила Каани ждет та же судьба, что и его предшественника генерала Касема Сулеймани, если по его вине будут гибнуть американцы. Такое заявление сделал спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

Напомним, что Касем Сулеймани был убит близ Багдада. Соединенные Штаты ударили по его кортежу каретами. Помимо военачальника, погибли еще свыше десяти человек.

Хук заявил, что американский президент Дональд Трамп неоднократно предостерегал иранцев от атак на своих соотечественников. На любое нападение он был готов дать решительный ответ. По мнению спецпредставителя, именно это глава Белого дома и продемонстрировал в случае с убийством Сулеймани.

"Если Каани продолжит убивать американцев, его ждет такая же судьба", - сказал он в интервью газете Asharq Al-Awsat.

Политик добавил, что Вашингтон продолжает поддерживать иранский народ несмотря ни на что, поскольку обычные люди якобы страдают из-за установленного в республике режима.

Сайт kp.ru писал, что убийство Сулеймани привело к массовым протестам по всему миру, а Тегеран в ответ нанес ракетные удары по американским базам в Ираке.

Трамп назвал Сулеймани «монстром».

ИСТОЧНИК KP.RU

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