Билль о Brexit обрел статус закона после подписания Королевой Елизаветой II
Билль о Brexit обрёл статус закона после того, как его подписала Королева Елизавета II. 22 января парламент Великобритании одобрил "законопроект о Brexit", в котором были описаны условия выхода Великобритании из Евросоюза.
Депутаты голосованием одобрили без внесения изменений пять поправок к законопроекту, которые внесла палата лордов.
9 января палата общин одобрила "законопроект о Brexit". Такая возможность появилась после победы консерваторов с премьер-министром Борисом Джонсоном во главе на внеочередных выборах. Консерваторы завоевали абсолютное большинство мест в парламенте, что поспособствовало преодолению блокаду Brexit.
Великобритания покинет Евросоюз в 23:00 31 января 2020 года. После этого страна перейдёт в переходный период, когда стороны будут вести торговые переговоры.
Ранее сайт kp.ru писал, что Британия отменит безвизовый режим с ЕС после Brexit.
ИСТОЧНИК KP.RU