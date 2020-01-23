Билль о Brexit обрел статус закона после подписания Королевой Елизаветой II

23 Янв. 2020 2020-01-23T18:12:37+03:00

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Билль о Brexit обрёл статус закона после того, как его подписала Королева Елизавета II. 22 января парламент Великобритании одобрил "законопроект о Brexit", в котором были описаны условия выхода Великобритании из Евросоюза.

Депутаты голосованием одобрили без внесения изменений пять поправок к законопроекту, которые внесла палата лордов.

9 января палата общин одобрила "законопроект о Brexit". Такая возможность появилась после победы консерваторов с премьер-министром Борисом Джонсоном во главе на внеочередных выборах. Консерваторы завоевали абсолютное большинство мест в парламенте, что поспособствовало преодолению блокаду Brexit.

Великобритания покинет Евросоюз в 23:00 31 января 2020 года. После этого страна перейдёт в переходный период, когда стороны будут вести торговые переговоры.

Ранее сайт kp.ru писал, что Британия отменит безвизовый режим с ЕС после Brexit.

ИСТОЧНИК KP.RU