Британия отменит безвизовый режим с ЕС после брексит

СЕГОДНЯ 18:10 2018-07-12T18:43:36+03:00

Белая книга предполагает, что даже после выхода Британии из ЕС, страна сохранит свое членство в некоторых европейских организациях. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Правительство Великобритании опубликовало полную стратегию выхода королевства из состава Евросоюза. Так называемая Белая книга является планом по выстраиванию будущих отношений между Лондоном и Брюсселем.

После брексита Британия собирается заключить с Евросоюзом Соглашение об ассоциации наподобие того, что действует между Украиной и ЕС. Будет создан специальный орган, в состав которого войдут министры с обеих сторон. Они будут собираться два раза в год для определения направления будущих отношений.

Еще одним пунктом Белой книги является отмена безвизового режима между Великобританией и странами ЕС. Однако британское правительство пообещало сохранить свободу передвижения для квалифицированных работников и студентов между Альбионом и континентом на время переходного периода, то есть до конца 2020 года. Также власти готовы разрешить гражданам ЕС безвизовый въезд в Великобританию в туристических целях и даже для временной работы - в обмен на аналогичные условия со стороны Евросоюза. Однако после завершения переходного периода от свободы передвижения придется отказаться.

Помимо этого, Великобритания обязуется покинуть единый европейский рынок и таможенный союз. Взамен этого будет заключено таможенное соглашение по упрощенному сценарию. Оно позволит избежать дополнительных проверок на границе.

Впрочем, Евросоюз и Великобритания сохранят свое сотрудничество в сферах энергетики, транспорта, международной политики и обороны. Особое место уделяется отношениям в области безопасности.

- Великобритания признает, что ее выход из состава ЕС означает, что отношения в области безопасности с Евросоюзом не смогут продолжаться на той же основе, что и до этого. Тем не менее, учитывая общие интересы и угрозы, Лондон стремится к амбициозному партнерству, охватывающему круг вопросов безопасности, включающий внешнюю политику, оборону, правоохранительную деятельность и уголовное правосудие, - говорится в документе.

Белая книга предполагает, что даже после выхода Британии из ЕС, страна сохранит свое членство в некоторых европейских организациях. Продолжится обмен информацией через Европейское полицейское агентство (Европол) и Европейское агентство по сотрудничеству органов юстиции (Евроюст). Кроме того, стороны будут продолжать совместные проекты по борьбе с нелегальной миграцией и обеспечению кибербезопасности.

Ранее из-за стратегии выхода страны из ЕС в правительстве Великобритании произошел раскол. Министр по делам брексит Дэвид Дэвис и министр иностранных дел Борис Джонсон подали в отставку, потому что отказались поддержать более мягкую версию стратегии «брексита».

Согласно Лиссабонскому соглашению, Великобритания должна покинуть Евросоюз через два года после письменного уведомления Европейского совета о своем выходе. После этого должен наступить переходный период - до 31 декабря 2020 года. Условия этого переходного периода и последующие отношения стали поводом для спора между Лондоном и Брюсселем.