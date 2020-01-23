В WADA сменился глава комитета по соответствию

23 Янв. 2020 2020-01-23T19:27:54+03:00

Пока не ясно, как повлияют кадровые перестановки в ВАДА на судьбу российских спортменов Фото: REUTERS

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В Комитете по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) сменился глава. Ранее этот пост занимал британец Джонатан Тейлор. После проверки данных Московской лаборатории именно он настаивал на применении санкций в отношении российских спортсменов.

Допинговый скандал привел к тому, что в ВАДА призвали лишить российских атлетов права выступать на всемирных соревнованиях под своим флагом. Тейлор также выступил за то, чтобы лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия международному стандарту.

- Полномочия Тейлора истекли, новым главой комитета по соответствию был назначен австралиец Джеймс Вуд. Он известен тем, что создавал в Австралии систему Sports Integrity, много занимался вопросами правосудия,- сообщил ТАСС руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков.

Сайт kp.ru писал, что даже нейтральный статус российским спортсменам для участия в Олимпиаде будет получить непросто - потребуется специальное приглашение от МОК (Международного олимпийского комитета) или ВАДА. Помимо этого, конечно, атлетам нужно выиграть отборочные соревнования.

Кроме того, в ВАДА не против, чтобы судебный спор с Российским антидопинговым агентством проходил в открытом режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU