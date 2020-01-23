2020-01-23T19:27:54+03:00
Спорт

В WADA сменился глава комитета по соответствию

Настаивавшего на антироссийских санкциях Джонатана Тейлора сменит австралиец Джеймс Вуд
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Пока не ясно, как повлияют кадровые перестановки в ВАДА на судьбу российских спортменовПока не ясно, как повлияют кадровые перестановки в ВАДА на судьбу российских спортменовФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Комитете по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) сменился глава. Ранее этот пост занимал британец Джонатан Тейлор. После проверки данных Московской лаборатории именно он настаивал на применении санкций в отношении российских спортсменов.

Допинговый скандал привел к тому, что в ВАДА призвали лишить российских атлетов права выступать на всемирных соревнованиях под своим флагом. Тейлор также выступил за то, чтобы лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия международному стандарту.

- Полномочия Тейлора истекли, новым главой комитета по соответствию был назначен австралиец Джеймс Вуд. Он известен тем, что создавал в Австралии систему Sports Integrity, много занимался вопросами правосудия,- сообщил ТАСС руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков.

Сайт kp.ru писал, что даже нейтральный статус российским спортсменам для участия в Олимпиаде будет получить непросто - потребуется специальное приглашение от МОК (Международного олимпийского комитета) или ВАДА. Помимо этого, конечно, атлетам нужно выиграть отборочные соревнования.

Кроме того, в ВАДА не против, чтобы судебный спор с Российским антидопинговым агентством проходил в открытом режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В израильском СМИ выступление Зеленского, просящегося в ЕС, назвали провалом
Получение номеров на автомобиль: теперь это можно сделать тремя способами
Мишустин назначил Александра Грибова замруководителя аппарата правительства
«Ближе, чем когда-либо»: Стрелки часов Судного показывают «100 секунд до Апокалипсиса»
В WADA сменился глава комитета по соответствию
В Турции доставщику еды грозит 18 лет тюрьмы за плевок в пиццу клиента
Китаянка с подозрением на коронавирус обманом пошла медицинский контроль в аэропорту Парижа
Путин рассказал, как семьи смогут получить пособие на детей от 3 до 7 лет
В Пекине из-за нового коронавируса закрыли Запретный город
Билль о Brexit обрел статус закона после подписания Королевой Елизаветой II
Макрон поддержал предложение Путина провести саммит пяти стран –основателей ООН
Захарова считает угрозы США преемнику Сулеймани вне закона
Два случая заражения коронавирусом выявлены во Вьетнаме
Кличко похвастался, что выучил слово, которое не смог выговорить на форуме в Давосе
Россиянин умер в бассейне на Бали
В любой точке мира, где это будет удобно коллегам: Путин предложил провести саммит "пятёрки"
Осужденная в России израильтянка не стала просить Путина о помиловании