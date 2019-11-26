ВАДА не оставляет шансов - российским спортсменам предстоит пробиваться на Олимпиаду через суд

В понедельник, 25 ноября, утром в прямом эфире Радио "Комсомольская правда" в эфире у Тины Канделаки и Максима Шевченко в передаче "Доживем до понедельника" гендиректор РУСАДА Юрий Ганус дал развернутый комментарий по поводу возможных санкций для российского спорта.

- Я не хочу быть пророком в таком тяжелом деле, но когда все услышат трагические решения по нашему спорту, то другого пути не будет - нам надо будет разобраться, кто допустил такое. (Имевшие, по мнению ВАДА, манипуляции с базой данных РУСАДА - прим.ред.) Мы еще никогда не сталкивались с таким объемом и силой решений.

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

ЧТО СКАЗАЛО ВАДА В СВОЕМ РЕЛИЗЕ И ЧТО В НИХ НЕ ТАК

И вот вечером Всемирное антидопинговое агентство выкатило развернутый пресс-релиз, в котором были обрисованы самые жесткие перспективы для нашего спорта. Основной посыл - рекомендовать наложение самых жестких санкций на Россию на четыре года. Лишить флага, представительств России в организациях и поставить под удар проведение турниров. То есть не только пропуск двух ближайших Олимпиад 2020 и 2022 года, но под удар могут попасть еще и другие турниры - чемпионат мира по хоккею 2023 года, финал Лиги Чемпионов 2021 года, Кубок мира по пляжному футболу 2021.

Так к каким же выводам пришло ВАДА?

Первое. Полученные данные от российской стороны фактически скомпрометированы. Да, полученная копия совпадает с той, что была получена от тайного информатора в 2017 году. Однако же сотни предположительно неблагоприятных результатов допинг-тестов, появившихся в копии базы 2015 года, были удалены из базы данных 2019 года. Кроме того, ряд исходных данных был удален, либо же изменен.

Второе. Эксперты ВАДА пришли к выводу, что некоторые из возможно положительных проб, которые были в сведениях от Григория Родченкова и в докладе Макларена, в декабре 2018 - январе 2019 года были удалены. Как говорится в отчете, действия были скрыты за счет изменений дат в файлах данных в попытке создать впечатление, что московские данные были в их текущем состоянии с 2015 года.

Стоит напомнить одну деталь. В декабре 2016 года была представлена вторая часть доклада канадского юриста Ричарда Макларена. И одной из главных фишек того выступления стала публикация всех документов и доказательств, которые были на руках у Макларена на специальном сайте. Который сейчас почему-то уже перестал работать. Среди прочего там были опубликованы и файлы со всеми сопутствующими атрибутами. Такие, например, как дата создания. И тогда Всемирное антидопинговое агентство совершенно не заботил факт верификации полученных данных.

Несколько файлов с этого сайта по Сочи-2014, если верить тем данным, были созданы еще в 2006 году. Однако же Россия получила право проведения Олимпиады 2014 на сессии МОК в Гватемале 4 июля 2007 года. А знаменитый "список Дюшес", в котором якобы были спортсмены, чьи допинг-пробы должны были подменяться, появился на свет 21 января 2014 года. Тогда как официальная заявка нашей команды на домашние игры была озвучена только через два дня.

Более того, где-то между 25 ноября 2018 года и 10 января 2019 года, утверждает ВАДА, в базу были помещены фальшивые данные. И это было сделано для того, чтобы скомпрометировать Григория Родченкова. Якобы тот в разное время вымогал деньги у спортсменов за возможность манипуляций с базой данных. Однако же, стоит сказать, что еще 18 июня 2016 года на Родченкова было заведено уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями. По версии следствия, он нарушил правила хранения проб и склонял спортсменов к употреблению допинга, а потом вымогал деньги за сокрытие положительных проб. У России, даже если это правда, был смысл два года ждать?

Третье. Из базы данных были удалены доказательства, которые подтверждают, что в 2014-2015 годах сотрудник антидопинговой лаборатории принимал участие в схемах сокрытия допинга российскими спортсменами. И якобы этот человек является важным свидетелем для нашей стороны в качестве аргумента о том, что не было никакой допинг-схемы.

В этой связи возникает вопрос - месяц назад на конференции ВАДА в Северной Америке гендиректор РУСАДА Юрий Ганус сделал заявление. Он предположил, что изменения в базу данных вносились ради того, чтобы скрыть результаты якобы допинг-махинаций на Олимпиаде 2014 в Сочи. Но вот в заявлении ВАДА - говорится совершенно другое.

Скандал вокруг допинга в российском спорте разразился после Сочинской олимпиады.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КАК ПРЕДЛАГАЮТ НАКАЗАТЬ РОССИЮ

Какие рекомендованы санкции в отношении российского спорта?

- Запрет россиянам на вхождение в состав международных спортивных организаций.

- Запрет официальным российским лицам на посещение или участие летних и зимних юношеских Олимпийских игры; Олимпийских игры и Паралимпийских игры, тоже летних и зимних; любое другое крупное мероприятие и чемпионат мира, который организован или санкционирован любой организацией-подписантом

- России запрещено на четыре года подавать заявку, либо же проводить какой-либо турнир.

- Если у России было право проведения соревнований - отобрать его и перенести в другую страну.

- Запрет на четыре года российского флага на любом крупном турнире.

- Президент, генсек, любой человек из исполкома или совета Олимпийского или Паралимпийского комитета РФ не сможет участвовать ни в каких крупных мероприятиях на четыре года.

- Российские спортсмены, тренеры и персонал на четыре года получат право участия в соревнованиях. Но только если докажут, что они были чисты. То есть - их нет в базе данных, нет в докладе Макларена. И они должны будут соответствовать тем условиям, которые выдвинет ВАДА, либо же Спортивный арбитражный суд. И при этом, они не будут представлять Россию.

РУСАДА должна будет оплатить все расходы по этому расследованию и выплатить самый большой штраф по правилам ВАДА - 10% от дохода организации в 2019 году, или же 100 тысяч долларов США. При этом, оговаривается, что к российскому агентству нет каких-либо претензий. И на эти четыре года за ним не следует устанавливать какого-либо надзора.

И теперь следующая важная дата - 9 декабря 2019 года. Именно тогда соберется исполком ВАДА, который обсудит рекомендацию комитета по соответствию. После чего - в РУСАДА будет отправлено официальное уведомление. В большинстве случаев исполком просто соглашается с рекомендациями. И тогда в дело вступит следующий шаг - будет 21 день, чтобы принять решение о дальнейшем разбирательстве в Спортивном арбитражном суде, который находится в Лозанне. И кто выиграет в суде - тот и победит окончательно.

ВСЕ ЛИ БУДЕТ ТАК ПРОСТО?

Стоит помнить историю двухлетней давности. Тогда перед Олимпиадой в Пхенчхане в конце 2017 года МОК и ВАДА просто пачками отстраняли российских спортсменов на основе откровений Григория Родченкова. Когда же за неделю до старта Олимпиады 28 наших спортсменов были оправданы в суде, то чиновники "проигравшей" стороны встали в позу и просто не пустили наших звезд на Игры в Южную Корею. Причины же тех решений так и не были озвучены до сих пор. Показательна в этом плане история лыжника Александра Легкова. В документа ВАДА, которые были опубликованы в конце 2016 года в переписке Григория Родченкова говорилось о прямой подмене допинг-пробы нашего атлета.

Как гласят данные той скандальной переданной в ВАДА переписки, 3 апреля 2014 года Родченков написал письмо, в котором сказал своему коллеге: "Спасли козла!". И там скорее всего шла речь про Легкова и его золото Сочи-2014. Тогда казалось, что это железное доказательство и нашему лыжнику не отвертеться от санкций.

Долгие два года топовый российский спортсмен находился под временным отстранением. Он был готов рвануть на Олимпиаду 2018 года, регулярно тренируясь. Но когда же после победы в суде МОК отказал Легкову, то наш прославленный спортсмен завершил карьеру. А когда спустя год МОК проиграл окончательно апелляцию по делу Легкова, то было выпущено специальное заявление. Даже после того как все возможные суды доказали честность российского спортсмена, МОК заявил, что в случае возникновения новых историй, на Легкова вновь заведут дело. И ноль извинений за допущенные "косяки".

Как говорят, был показательный случай на одном из разбирательств по делу россиян в МОК на так называемой "комиссии Освальда". Перед одной из наших спортсменок лежала баночка для допинг-пробы, а рядом находились эксперты, которые сделали вывод о том, как можно вскрыть ее, не оставляя следов. Публично при них закрыв эту тару, специалистам предложили - окей, вскройте при нас так, чтобы не было следов. Они же - не смогли этого сделать.

Так что этот релиз ВАДА и 9 декабря - скорее всего, это начало долгих разборок. Крайний срок решения этого вопроса - примерно весна 2020 года, когда до Игр в Токио останется всего несколько месяцев. У нас есть 2 недели до часа "икс" и три недели на подготовку апелляций.

Как и два года назад, нас ждет второй сезон спортивно-судебного сериала. Нашим спортсменам перед предстоит пробиваться на Олимпиаду не только через отборочные соревнования не только при помощи своих умений, навыков, тренеров, но и - юристов.