Мишустин назначил Александра Грибова замруководителя аппарата правительства

23 Янв. 2020 2020-01-23T20:04:00+03:00

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Российский премьер Михаил Мишустин определился с кандидатурой заместителя руководителя аппарата правительства. На эту должность он утвердил депутата Госдумы Александра Грибова. За почти четыре года депутатских полномочий Грибов стал соавтором 27 поправок к законам и законодательных инициатив.

- Назначить Грибова Александра Сергеевича заместителем руководителя аппарата правительства Российской Федерации, - распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Александр Грибов родился в Ярославле в семье инженеров. Закончил с отличием юрфак в родном городе, за успехи в науке получил сначала стипендию губернатора, а затем президентскую стипендию. Общественной и политической деятельностью занялся с 2007 года.

Михаил Мишустин 21 января представил новый состав правительства и провел в тот же день первое совещание с министрами и своими замами. Премьер назвал приоритетные направления работы: демография, рост благосостояния граждан, реализация национальных проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU