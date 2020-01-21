2020-01-21T19:22:45+03:00
Политика

Михаил Мишустин выступит в Доме Правительства

Премьер-министр возможно объявит о назначениях в правительстве [онлайн трансляция]
Юлия САЛЬНИКОВА
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Премьер-министр Михаил МишустинПремьер-министр Михаил МишустинФото: REUTERS
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Михаил Мишустин представляет новый состав кабмина 21 января 2020 года, спустя несколько дней после назначения. Напомним, кандидатуру Мишустина на должность главы правительства предложил президент Владимир Путин, ранее он возглавлял Федеральную налоговую службу.

Онлайн-трансляция из Кремля можно будет смотреть на сайте kp.ru, а также на ютуб-канале «Россия 24». Время начала совещания пока не известно. Премьер, возможно, назовет имена кандидатов на должности федеральных министров, а также тех, кто должен стать заместителями премьера по различным сферам.

До 21 января журналисты и политологи могли только гадать, о каких назначениях скажет премьер-министр. Такой интерес с новой команде правительства объясним – федеральным чиновникам предстоит доказать свою эффективность в исполнении тех поручений, о которых в Послании Федеральному собранию говорил глава государства. Напомним, в 2020 году Послание было больше посвящено социальным вопросам – демографии, поддержке молодых семей, социальным гарантиям. Сказал президент так же и о поправках в Конституцию, законопроект уже готов и направлен на рассмотрению в Госдуму.

Мишустин выступит в Доме Правительства.Михаил Мишустин выступит в Доме Правительства. Мы ведём прямую трансляцию выступления нового премьер-министра

ИСТОЧНИК KP.RU

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