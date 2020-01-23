2020-01-23T22:01:23+03:00
Политика

Путин: Россия готова наращивать взаимодействие с Палестиной

После участия в форуме памяти жертв Холокоста в Иерусалиме президент отправился в Вифлеем
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент провел переговоры с палестинским лидеромПрезидент провел переговоры с палестинским лидеромФото: REUTERS
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Российский президент Владимир Путин в Вифлееме подтвердил намерения наращивать сотрудничество с Палестиной. Об этом глава государства сказал 23 января в рамках переговоров с лидером Палестины Махмудом Аббасом.

- Мы готовы наращивать это взаимодействие,- сказал Владимир Путин, его слова приводит ТАСС. - Это касается экономики, гуманитарной сферы и это касается, конечно, вопросов, связанных с израильским урегулированием. Понимаю ваши озабоченности в этой сфере.

Путин пригласил лидера Палестины в Москву на празднования 75-летия Победы.

В Вифлеем Владимир Путин прибыл после участия в форуме, посвященном памяти жертв Холокоста. Мероприятие проходило в Иерусалиме. В администрацию президента поступала заявка на встречу от представителей украинского президента. Но переговоров, даже непродолжительных, не состоялось. Зеленский, получив отказ на выступление на форуме, решил отказаться от участия в мероприятии, при этом не отказался от визита в Иерусалим.

Владимир Путин и Махмуд Аббас обсудят вопросы палестино-израильского урегулирования.Президент России Владимир Путин прибыл в Вифлеем в четверг, чтобы провести переговоры с главой Палестины Махмудом Аббасом

ИСТОЧНИК KP.RU

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