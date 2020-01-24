2020-01-24T07:51:52+03:00
Общество

Минкомсвязь опровергла данные о появлении списка бесплатных сайтов

Операторам раздали лишь образцы документов для предоставления сведений об объеме затраченного трафика
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Предполагается, что бесплатные сайты поделят на четыре категорииПредполагается, что бесплатные сайты поделят на четыре категорииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России пока не составило список социально значимых интернет-ресурсов, доступ к которым будет предоставляться бесплатно и даже при нулевом балансе.

Документ находится в разработке, а та форма, что раздали операторам - это всего лишь шаблон фиксации данных об объеме затраченного пользователями трафика.

Газета "Известия" же ранее сообщила, что ведомство уже подготовило предварительный список социально значимых интернет-ресурсов. Операторы "большой четверки" якобы получили его 20 января на совещании тогдашним главой Минкомсвязи.

Утверждалось, что сайты будут разделены на четыре категории - государственные (портал госуслуг, порталы министерств, ведомств, региональных и местных органов власти), соцсети ("ВКонтакте", "Одноклассники", "В кругу друзей", "Мир тесен", "Мой мир", "Фотострана", "Дневник"), почтовые сервисы ("Яндекс", mail.ru, km.ru) и другие значимые ресурсы, например, мессенджер Bip.

Список назывался предварительным. Однако, как сообщили ТАСС в ведомстве, его нельзя считать таковым.

На этом этапе лишь прорабатываются различные подходы, кто и как будет компенсировать операторам выпадающие доходы, сколько это может стоить и как это оценить. Нельзя считать образец для заполнения данных таким списком", - сказал собеседник агентства.

По его словам, очередное совещание по этому вопросу состоится 24 января.

Путин: Необходимо обеспечить бесплатный доступ к социально значимым интернет-сервисам.Глава нашего государства 15 января озвучивает послание Федеральному собранию

ИСТОЧНИК KP.RU

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Минкомсвязь опровергла данные о появлении списка бесплатных сайтов
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