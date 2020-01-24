2020-01-24T08:03:47+03:00
Политика

Дуда не пожалел о решении не ехать на форум памяти Холокоста

Президент Польши заявил, что позиция Варшавы так и не была представлена на мероприятии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Польши Анджей ДудаПрезидент Польши Анджей ДудаФото: REUTERS
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Президент Польши Анджей Дуда не пожалел о своем отказе ехать на Всемирный форум памяти жертв Холокоста, который прошел в Израиле в минувший четверг, 23 января.

Глава государства заявил, что позиция Варшавы в итоге так и не была донесена до участников мероприятия, и даже фильмы, показанные там, не учитывали военные усилия поляков против нацистской Германии.

"Это еще раз подтверждает, что я принял правильное решение не ехать", — сказал Дуда на пресс-конференции в Давосе.

Он также подчеркнул, что Польша продолжит бороться с "фальсификацией истории", передает Wpolityce.

По мнению же российского сенатора Алексея Пушкова, Дуда просто испугался ехать на форум. Поскольку сам министр иностранных дел Израиля лично поблагодарил президента РФ Владимира Путина за освобождение концлагеря Освенцим.

Пушков о поведении польского лидера

Пушков о поведении польского лидера

"Ему пришлось бы объяснять, почему Варшава не хочет благодарить за это Россию. Как и за освобождение Польши, где гитлеровцы убили 6 млн человек", — написал сенатор в Twitter.

Сайт kp.ru писал, что на израильском форуме Путин был почетным и главным гостем. Ему доверили выступить с речью перед гостями, а польскому и украинскому лидерам отказали. Также президент России лично разрезал ленточку на открытии памятника жителям блокадного Ленинграда в Иерусалиме.

Путин выступил на Всемирном форуме памяти Холокоста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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