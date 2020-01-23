2020-01-23T17:34:01+03:00
Политика

В Иерусалиме довели Путина до слез

Президент открыл памятник героям Блокады и объявил о созыве встречи глав стран-основательниц ООН [видео]
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент Израиля Реувен Ривлин, президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его супруга Сара Бен-Арци на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда "Свеча памяти" на территории парка "Сакер". Фото: Михаил Метцель/ТАССПрезидент Израиля Реувен Ривлин, президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его супруга Сара Бен-Арци на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда "Свеча памяти" на территории парка "Сакер". Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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- Памятник — это хорошо. Это останется надолго, надеюсь, что на века. И открыть его можно по-разному. Но так, как это сделали сегодня вы... Спасибо! - Владимир Путин спустился с трибуны после выступления на открытии памятника защитникам и жителями блокадного Ленинграда.

Президент России за свою жизнь открыл десятки, если не сотни монументов, но вряд ли когда еще он был так растроган, как в Иерусалиме. Когда он складывал листы с речью, руки его дрожали. Организаторы, действительно, смогли сделать настолько проникновенную церемонию, что даже сидевший в зале железный глава российского МИД Сергей Лавров вытирал глаза под очками. Казалось бы, где Москва, а где Иерусалим, но на открытии звучали те же самые песни — от «Журавлей» до «Дня Победы», и звучали те же самые слова.

Премьер Израиля Нетаньяху благодарил Россию за спасение евреев во время Второй мировой, победу над нацизмом и сохранение памяти о Холокосте, а премьер Израиля Ривлин вспоминал, как он сам приезжал в дом, где вырос Путин.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Биньямин Нетаньяху на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда "Свеча памяти" в парке "Сакер". Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Биньямин Нетаньяху на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда "Свеча памяти" в парке "Сакер". Фото: Алексей Никольский/ТАСС

- Господин президент, я видел дом, где вы родились, видел еврейскую бабушку, которая иногда за вами ухаживала, - вспоминал он с трибуны. - Ваша семья выжила в ту страшную блокаду, а дух ленинградцев остался не сломленным.

Сидевший в зале Путин кивал, подтверждая все сказанное.

- В истории немало примеров невиданной стойкости, жертвенных подвигов, масштабных человеческих трагедий, но блокаду Ленинграда и Холокост ни с чем сравнить нельзя, - сказал он. - Для меня это не пустой звук, мой отец защищал свой родной город на фронте, а мама была в блокадном городе с ребёнком, который умер зимой 1942 года и похоронен на Пискарёвском мемориальном кладбище в Петербурге среди сотен тысяч других горожан.

На Форуме памяти Холокоста, приуроченном к 75-летию освобождения Освенцима, собрались лидеры 46 стран мира — президенты, премьеры и даже короли. Президент России немного задержался, вручая Орден Мужества внучатой племяннице Леона Фельдгендлера – героя восстания узников лагеря смерти Собибор. Входя в зал, он поздоровался с сидевшим рядом Эммануэлем Макроном и пожал руку принцу Чарльзу, представлявшему Великобританию.

- Преступления, совершенные нацистами, их обдуманное, спланированное, как они говорили, окончательное решение еврейского вопроса — одна из самых черных и позорных страниц в мировой истории, - обратился Путин к огромному залу. - Перед поездкой в Иерусалим я познакомился с отчетами офицеров Красной армии после освобождения Освенцима. Читать эти документы, где в деталях рассказано, как действовала хладнокровная машина уничтожения людей, очень сложно. Невыносимо! Многие передают тот шок, которые солдаты и офицеры испытали там. Маршал Конев, получив донесения о творившихся там зверствах, запретил сам себе даже видеть этот лагерь. Позже он писал, что недопустимо было, чтобы справедливое чувство мщения ослепило его.

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда "Свеча памяти" на территории парка "Сакер". Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда "Свеча памяти" на территории парка "Сакер". Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Президент России предложил перейти к практическим шагам, чтобы больше не допустить ничего подобного.

- Мы все несем ответственность за то, чтобы никогда не повторились страшные трагедии прошедшей войны, - заявил Путин. - Пример, должны подать пять держав-основательниц ООН. Мы обсуждали с некоторыми коллегами - провести встречу глав государств постоянных членов Совета безопасности ООН. Россия, Китай, Франция, США и Великобритания. В любой стране, в любой точке мира, где это будет удобно коллегам. Россия готова к такому серьезному разговору и намерена, не откладывая направить послания лидерам Пятерки.

Путин и Нетаньяху открыли в Иерусалиме памятник героям блокадного Ленинграда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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