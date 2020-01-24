Лицензия "Нижневолжского коммерческого банка" отозвана Центробанком

24 Янв. 2020 2020-01-24T09:36:27+03:00

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Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Нижневолжского коммерческого банка" ("НВКбанк"). Соответствующий приказ был подписан первым заместителем председателя ЦБ Дмитрием Тулиным в пятницу, 24 января.

В опубликованном на сайте регулятора документе говорится о том, что интересам кредиторов и вкладчиков НВКбанка грозила реальная угроза. Центробанк неоднократно делал предупреждения руководству учреждения, но безрезультатно.

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ИСТОЧНИК KP.RU