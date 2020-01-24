Лицензия "Нижневолжского коммерческого банка" отозвана Центробанком
В кредитном учреждении назначена временная администрация
Изменить размер текста:
Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Нижневолжского коммерческого банка" ("НВКбанк"). Соответствующий приказ был подписан первым заместителем председателя ЦБ Дмитрием Тулиным в пятницу, 24 января.
В опубликованном на сайте регулятора документе говорится о том, что интересам кредиторов и вкладчиков НВКбанка грозила реальная угроза. Центробанк неоднократно делал предупреждения руководству учреждения, но безрезультатно.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU