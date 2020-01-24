2020-01-24T12:49:35+03:00
Общество

"Шанс" на спасение: в России начнут продавать парашюты для эвакуации с высоток

Если в здании возникнет пожар, то человек сможет покинуть помещение самостоятельно до приезда специалистов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Парашют самостоятельно раскрывается на нужной высоте. Фото: РостехПарашют самостоятельно раскрывается на нужной высоте. Фото: Ростех
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Новейшая парашютная система "Шанс" получила сертификат соответствия и в скором времени поступит в продажу. Благодаря разработке холдинга "Технодинамика" люди смогут самостоятельно покидать высотные здания в случае пожаров и других чрезвычайных ситуаций.

В пресс-службе Ростеха рассказали, что парашют позволяет прыгать с высоты девятиэтажного дома, начиная от 33 метров. Конструкция состоит из трех куполов, представляющих собой современную ткань с малой воздухопроницаемостью на основе полиамидного волокна.

Она помогает удерживать заданную скорость приземления, а автоматическая система стабилизации тела позволяет пользоваться системой даже при отсутствии навыков десантирования. Также были приняты инновационные решения, не дающие куполу складываться при ударе об здание.

Парашют самостоятельно раскрывается на нужной высоте. Он создан специально для густонаселенных городов с высотной застройкой, где затруднена эвакуация.

"У этой парашютной системы нет аналогов в мире. Ее ключевая особенность - возможность совершать прыжки с малых высот, где традиционные парашюты не работают", - приводятся слова исполнительного директора госкорпорации Олега Евтушенко на сайте "Ростеха".

Серийное производство начнется в ближайшее время.

Сайт kp.ru писал, что в 2018 году при пожарах в России погибли свыше 7,2 тысячи человек. Многие из них могли выжить, если бы вовремя покинули здание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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