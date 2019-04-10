Более 7,2 тыс. человек погибли при пожарах в России в 2018 году

СЕГОДНЯ 11:50 2019-04-10T11:50:41+03:00

СК назвал число погибших при пожарах в России за год Фото: Архив "КП"

Чаще всего причиной возникновения возгораний становились оставленные без присмотра источники открытого огня

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Более 7,2 тыс. человек, в том числе 458 детей, стали жертвами пожаров в России в 2018 году. Такие данные предоставили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Исследование показало, что проблема гибели людей на пожарах носит ярко выраженный сезонный характер и с началом холодного времени года жертв становится гораздо больше. Это связано, прежде всего, с эксплуатацией различных нагревательных электроприборов. Именно из-за нарушения правил пожарной безопасности произошло около 22% возгораний.

Однако причиной большинства инцидентов (63%) становятся все же оставленные без присмотра источники открытого огня - спички, зажигалки, непотушенные сигареты. Также в отдельных случаях к гибели людей ведут просчеты при проектировании жилья и неправильное размещение электропроводки.

На сайте СК подчеркивается, что в 85% случаев пожары со смертельным исходом можно было предотвратить при соблюдении элементарных правил пожарной безопасности.

Ранее "КП" публиковала также данные о погибших в результате ДТП на российских дорогах в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU