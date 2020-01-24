Кремль: голосование по поправкам в Конституцию - это не формальность, а выбор
Общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию РФ - это не формальность, а именно согласование позиции властей с населением. Если граждане выступят против изменений, но они не вступят в силу. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы исходим прежде всего из того, что это голосование не является простой формальностью. Если люди посчитают нецелесообразным, то так и произойдет. Это не формальность, это именно голосование за или против", - сказал представитель Кремля.
Госдума единогласно приняла президентские поправки к Конституции в первом чтении.
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ИСТОЧНИК KP.RU