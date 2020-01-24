Кремль: голосование по поправкам в Конституцию - это не формальность, а выбор

24 Янв. 2020 2020-01-24T13:18:09+03:00

Если большинство россиян выступит против внесения изменений, то власти оставят все, как есть

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Общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию РФ - это не формальность, а именно согласование позиции властей с населением. Если граждане выступят против изменений, но они не вступят в силу. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы исходим прежде всего из того, что это голосование не является простой формальностью. Если люди посчитают нецелесообразным, то так и произойдет. Это не формальность, это именно голосование за или против", - сказал представитель Кремля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756374" frameborder="0"></iframe> Госдума единогласно приняла президентские поправки к Конституции в первом чтении.

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ИСТОЧНИК KP.RU