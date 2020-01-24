"Неприятная ситуация": Посол Украины в Румынии признал некорректным перевод речи Зеленского

24 Янв. 2020 2020-01-24T16:30:10+03:00

Александр Баньков отметил, что речь главы Незалежной на украинском языке отличалась от англоязычного перевода

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Украинский посол в Румынии Александр Баньков написал в своих соцсетях о том, что речь лидера Незалежной Владимира Зеленского по случаю Дня соборности Украины некорректно перевели с украинского на румынский.

Дипломат подчеркнул, что речь главы Незалежной на украинском языке отличалась от англоязычного перевода.

- Оригинальная фраза «Южную Буковину заняли румыны» (Bucovina de Nord a fost luat de români) перевели как «Northern Bucovina was occupied by Romanians» (Южная Буковина была оккупирована румынами), - подчеркнул свое недовольство Баньков.

Баньков в своих соцсетях отметил, что президент Украины не обвинял Румынию в оккупации Северной Буковины и заявил, что "искренне сожалеет об этой неприятной ситуации".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский отказался от участия в форуме памяти жертв Холокоста. Украинская делегация решила отдать свои места в зале очевидцам трагических событий Второй мировой войны. Во всех остальных запланированных мероприятиях и встречах в Израиле украинские представители будут участвовать.

ИСТОЧНИК KP.RU