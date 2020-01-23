2020-01-23T13:32:20+03:00
Политика

Зеленский отказался от участия в форуме памяти жертв Холокоста

Украинская делегация решила отдать свои места в зале очевидцам трагических событий Второй мировой войны
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Украины Владимир ЗеленскийПрезидент Украины Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Украинская делегация во главе с президентом страны Владимиром Зеленским не будет присутствовать на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста в Иерусалиме. Политики решили передать свои места в зале непосредственным очевидцам трагических событий Второй мировой войны. Об этом сообщил сам украинский лидер.

По его словам, из-за огромного интереса к событию и ограниченного количества мест многие выжившие в Холокосте не смогли попасть на мероприятие.

"Решили передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям. Пресса сообщает, что так же поступили некоторые министры израильского правительства", - написал Зеленский у себя на странице в Facebook.

Президент подчеркнул, что так было правильно. Во всех остальных запланированных мероприятиях и встречах в Израиле украинские представители будут участвовать.

"Но те, кто больше всего этого заслуживает, должны присутствовать на главном событии - те, кто совершил величайший подвиг - спасение жизни, когда выжить было почти невозможно", - добавил глава государства.

Сайт kp.ru писал, что Зеленский хотел выступить с речью на форуме по Холокосту, но ему не разрешили. Также он просил организовать встречу с российским президентом Владимиром Путиным, но из-за напряженного графика его коллеги общение если и состоится, то совсем короткое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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