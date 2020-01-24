Число заразившихся новым типом коронавируса в Пекине достигло 34 человек

24 Янв. 2020 2020-01-24T15:42:52+03:00

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В Пекине увеличилось число заразившихся новым типом коронавируса. По состоянию на 17:00 (12:00 мск) оно достигло 34 человек.

Власти города ввели наивысший уровень реагирования населения на чрезвычайные ситуации. В частности, правительство призвало всех граждан, возвращающихся из регионов, где вспышка заболевания наиболее сильная, оставаться в своих домах на протяжении 14 дней. Это позволит предотвратить дальнейшее распространение заболевания.

Власти Китая также предпринимают необходимые меры для борьбы с распространением вируса в городе Ухань. Центральный военный совет КНР принял решение задействовать армию и направить в город 40 военных врачей, пишет издание The South China Morning Post со ссылкой на центральное телевидение Китая.

Ранее сайт Kp.ru сообщал о начале строительства в городе Ухань новой больницы для лечения зараженных пациентов. Строительство госпиталя планируется завершить уже 2 февраля. В нем можно будет одновременно разместить до одной тысячи пациентов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756669" frameborder="0"></iframe> Вспышка нового коронавируса: что происходит в Китае.Китай продолжает бороться с новым коронавирусом 2019-nCoV. Закрыли уже 13 городов. Но число зараженных растёт

ИСТОЧНИК KP.RU