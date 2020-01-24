2020-01-24T15:09:48+03:00
В мире

В Ухани строят больницу для лечения зараженных коронавирусом

В медицинском учреждении можно будет одновременно разместить до 1 тысячи пациентов
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Китайские СМИ сообщают, что в городе Ухань началось строительство новой больницы для размещения зараженных новым коронавирусом пациентов.

Отмечается, что с утра пятницы на строительной площадке работают десятки экскаваторов. Строительство больницы планируют завершить 2 февраля.

В медицинском учреждении можно будет будет одновременно разместить до 1 тысячи пациентов.

Вспышка нового коронавируса: что происходит в Китае.Китай продолжает бороться с новым коронавирусом 2019-nCoV. Закрыли уже 13 городов. Но число зараженных растёт

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ИСТОЧНИК KP.RU

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