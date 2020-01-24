В Ухани строят больницу для лечения зараженных коронавирусом
Китайские СМИ сообщают, что в городе Ухань началось строительство новой больницы для размещения зараженных новым коронавирусом пациентов.
Отмечается, что с утра пятницы на строительной площадке работают десятки экскаваторов. Строительство больницы планируют завершить 2 февраля.
В медицинском учреждении можно будет будет одновременно разместить до 1 тысячи пациентов.
Вспышка нового коронавируса: что происходит в Китае.Китай продолжает бороться с новым коронавирусом 2019-nCoV. Закрыли уже 13 городов. Но число зараженных растёт
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»