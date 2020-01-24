2020-01-24T17:39:57+03:00
Общество

В Москве проверяют почти 300 объектов из-за информации о минировании

Ранее экстренные службы проверяли телецентр "Останкино", ТЦ "Щука" и семь районных судов
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Москве проверяют почти 300 объектов из-за информации о минированииВ Москве проверяют почти 300 объектов из-за информации о минированииФото: Михаил ФРОЛОВ
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Экстренные службы Москвы проверяют почти 300 объектов в столице после сообщений о минировании.

Ранее проверки проводились в телецентре "Останкино", ТЦ "Щука" и семи районных судах, сообщалось о 250 "заминированных" объектах.

- На 14.45 зафиксировано 293 угрозы по городу, - подчеркнули в экстренных службах, пишет "РИА-Новости".

Очередная война "минировании" началась в ноябре прошлого года в Москве и Санкт-Петербурге. Сообщения злоумышленников затронули суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы. Все угрозы оказались ложными.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что ФСБ начала оперативнее ограничивать работу анонимных почтовиков, через которые регулярно поступали сообщения о минировании детсадов и школ. Ведомство заявило о приостановке работы в России нидерландского сервиса Startmail.com, с которого в этом году поступило более тысячи сообщений с угрозами минирования

ИСТОЧНИК KP.RU

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