В Москве проверяют почти 300 объектов из-за информации о минировании
Экстренные службы Москвы проверяют почти 300 объектов в столице после сообщений о минировании.
Ранее проверки проводились в телецентре "Останкино", ТЦ "Щука" и семи районных судах, сообщалось о 250 "заминированных" объектах.
- На 14.45 зафиксировано 293 угрозы по городу, - подчеркнули в экстренных службах, пишет "РИА-Новости".
Очередная война "минировании" началась в ноябре прошлого года в Москве и Санкт-Петербурге. Сообщения злоумышленников затронули суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы. Все угрозы оказались ложными.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что ФСБ начала оперативнее ограничивать работу анонимных почтовиков, через которые регулярно поступали сообщения о минировании детсадов и школ. Ведомство заявило о приостановке работы в России нидерландского сервиса Startmail.com, с которого в этом году поступило более тысячи сообщений с угрозами минирования
ИСТОЧНИК KP.RU